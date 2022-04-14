Warped Games (WARPED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Warped Games (WARPED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Warped Games (WARPED) Informasjon What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Offisiell nettside: https://warped.games/ Teknisk dokument: https://wp.warped.games/ Kjøp WARPED nå!

Warped Games (WARPED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Warped Games (WARPED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M All-time high: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00060803 $ 0.00060803 $ 0.00060803 Lær mer om Warped Games (WARPED) pris

Warped Games (WARPED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Warped Games (WARPED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WARPED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WARPED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WARPEDs tokenomics, kan du utforske WARPED tokenets livepris!

