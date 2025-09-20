Warped Games (WARPED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0033147$ 0.0033147 $ 0.0033147 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) -5.83% Prisendring (7D) -5.83%

Warped Games (WARPED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WARPED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WARPED er $ 0.0033147, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WARPED endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og -5.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Warped Games (WARPED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.95M$ 6.95M $ 6.95M Opplagsforsyning 7.04B 7.04B 7.04B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Warped Games er $ 4.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WARPED er 7.04B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.95M.