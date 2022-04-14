WarpBeam (WPLAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WarpBeam (WPLAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WarpBeam (WPLAY) Informasjon The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Offisiell nettside: https://warpbeam.io Teknisk dokument: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf

WarpBeam (WPLAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WarpBeam (WPLAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.18K Total forsyning: $ 365.00M Sirkulerende forsyning: $ 36.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 641.81K All-time high: $ 0.02307119 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00175838

WarpBeam (WPLAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WarpBeam (WPLAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WPLAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WPLAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WPLAYs tokenomics, kan du utforske WPLAY tokenets livepris!

WPLAY prisforutsigelse Vil du vite hvor WPLAY kan være på vei? Vår WPLAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

