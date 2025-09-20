WarpBeam (WPLAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00164579 $ 0.00164579 $ 0.00164579 24 timer lav $ 0.00341385 $ 0.00341385 $ 0.00341385 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00164579$ 0.00164579 $ 0.00164579 24 timer høy $ 0.00341385$ 0.00341385 $ 0.00341385 All Time High $ 0.02307119$ 0.02307119 $ 0.02307119 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +4.26% Prisendring (1D) -13.94% Prisendring (7D) +243.07% Prisendring (7D) +243.07%

WarpBeam (WPLAY) sanntidsprisen er $0.00264132. I løpet av de siste 24 timene har WPLAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00164579 og et toppnivå på $ 0.00341385, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WPLAY er $ 0.02307119, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WPLAY endret seg med +4.26% i løpet av den siste timen, -13.94% over 24 timer og +243.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WarpBeam (WPLAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.37K$ 96.37K $ 96.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 963.69K$ 963.69K $ 963.69K Opplagsforsyning 36.50M 36.50M 36.50M Total forsyning 365,000,000.0 365,000,000.0 365,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WarpBeam er $ 96.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPLAY er 36.50M, med en total tilgang på 365000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 963.69K.