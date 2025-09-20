Dagens WarpBeam livepris er 0.00264132 USD. Spor prisoppdateringer for WPLAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WPLAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WarpBeam livepris er 0.00264132 USD. Spor prisoppdateringer for WPLAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WPLAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WarpBeam Pris (WPLAY)

1 WPLAY til USD livepris:

$0.00264026
$0.00264026$0.00264026
+5.40%1D
USD
WarpBeam (WPLAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:36:06 (UTC+8)

WarpBeam (WPLAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+4.26%

-13.94%

+243.07%

+243.07%

WarpBeam (WPLAY) sanntidsprisen er $0.00264132. I løpet av de siste 24 timene har WPLAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00164579 og et toppnivå på $ 0.00341385, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WPLAY er $ 0.02307119, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WPLAY endret seg med +4.26% i løpet av den siste timen, -13.94% over 24 timer og +243.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WarpBeam (WPLAY) Markedsinformasjon

--
$ 963.69K
Nåværende markedsverdi på WarpBeam er $ 96.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPLAY er 36.50M, med en total tilgang på 365000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 963.69K.

WarpBeam (WPLAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WarpBeam til USD ble $ -0.000427931030008854.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WarpBeam til USD ble $ +0.0218037101.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WarpBeam til USD ble $ +0.0220215007.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WarpBeam til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000427931030008854-13.94%
30 dager$ +0.0218037101+825.49%
60 dager$ +0.0220215007+833.73%
90 dager$ 0--

Hva er WarpBeam (WPLAY)

The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WarpBeam (WPLAY) Ressurs

WarpBeam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WarpBeam (WPLAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WarpBeam (WPLAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WarpBeam.

Sjekk WarpBeamprisprognosen nå!

WPLAY til lokale valutaer

WarpBeam (WPLAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WarpBeam (WPLAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WPLAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WarpBeam (WPLAY)

Hvor mye er WarpBeam (WPLAY) verdt i dag?
Live WPLAY prisen i USD er 0.00264132 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WPLAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WPLAY til USD er $ 0.00264132. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WarpBeam?
Markedsverdien for WPLAY er $ 96.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WPLAY?
Den sirkulerende forsyningen av WPLAY er 36.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWPLAY ?
WPLAY oppnådde en ATH-pris på 0.02307119 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WPLAY?
WPLAY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WPLAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WPLAY er -- USD.
Vil WPLAY gå høyere i år?
WPLAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WPLAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:36:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.