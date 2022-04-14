Warlords of Solana (WLOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Warlords of Solana (WLOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Warlords of Solana (WLOS) Informasjon WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Offisiell nettside: https://wlos.dev Teknisk dokument: https://docs.wlos.dev Kjøp WLOS nå!

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Warlords of Solana (WLOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Total forsyning: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K Sirkulerende forsyning: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K All-time high: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 All-Time Low: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 Nåværende pris: $ 0.081573 $ 0.081573 $ 0.081573 Lær mer om Warlords of Solana (WLOS) pris

Warlords of Solana (WLOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Warlords of Solana (WLOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WLOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WLOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WLOSs tokenomics, kan du utforske WLOS tokenets livepris!

WLOS prisforutsigelse Vil du vite hvor WLOS kan være på vei? Vår WLOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WLOS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!