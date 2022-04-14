War of Meme (WOME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i War of Meme (WOME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

War of Meme (WOME) Informasjon Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Offisiell nettside: https://wome.fun Teknisk dokument: https://docs.wome.fun Kjøp WOME nå!

War of Meme (WOME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for War of Meme (WOME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.39K $ 12.39K $ 12.39K Total forsyning: $ 997.25M $ 997.25M $ 997.25M Sirkulerende forsyning: $ 967.21M $ 967.21M $ 967.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.78K $ 12.78K $ 12.78K All-time high: $ 0.00111565 $ 0.00111565 $ 0.00111565 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om War of Meme (WOME) pris

War of Meme (WOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak War of Meme (WOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOMEs tokenomics, kan du utforske WOME tokenets livepris!

WOME prisforutsigelse Vil du vite hvor WOME kan være på vei? Vår WOME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOME tokenets prisforutsigelse nå!

