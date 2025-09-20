War of Meme (WOME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00111565$ 0.00111565 $ 0.00111565 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.30% Prisendring (7D) +4.96% Prisendring (7D) +4.96%

War of Meme (WOME) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WOME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOME er $ 0.00111565, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOME endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og +4.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

War of Meme (WOME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.39K$ 12.39K $ 12.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Opplagsforsyning 967.21M 967.21M 967.21M Total forsyning 997,254,529.039924 997,254,529.039924 997,254,529.039924

Nåværende markedsverdi på War of Meme er $ 12.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOME er 967.21M, med en total tilgang på 997254529.039924. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.78K.