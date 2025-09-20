WannaSwap (WANNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.28$ 3.28 $ 3.28 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.63% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) +5.59% Prisendring (7D) +5.59%

WannaSwap (WANNA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WANNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WANNA er $ 3.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WANNA endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og +5.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WannaSwap (WANNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.17K$ 31.17K $ 31.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.47K$ 31.47K $ 31.47K Opplagsforsyning 99.04M 99.04M 99.04M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WannaSwap er $ 31.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WANNA er 99.04M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.47K.