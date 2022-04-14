Wanna Bot (WANNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wanna Bot (WANNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wanna Bot (WANNA) Informasjon Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi Offisiell nettside: http://wanna.bot/ Teknisk dokument: https://docs.wanna.bot/ Kjøp WANNA nå!

Wanna Bot (WANNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wanna Bot (WANNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 213.65K $ 213.65K $ 213.65K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M All-time high: $ 0.061015 $ 0.061015 $ 0.061015 All-Time Low: $ 0.0079968 $ 0.0079968 $ 0.0079968 Nåværende pris: $ 0.01133365 $ 0.01133365 $ 0.01133365 Lær mer om Wanna Bot (WANNA) pris

Wanna Bot (WANNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wanna Bot (WANNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WANNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WANNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WANNAs tokenomics, kan du utforske WANNA tokenets livepris!

WANNA prisforutsigelse Vil du vite hvor WANNA kan være på vei? Vår WANNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WANNA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!