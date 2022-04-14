Wanaka Farm (WANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wanaka Farm (WANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wanaka Farm (WANA) Informasjon Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto. Offisiell nettside: https://wanakafarm.com/ Kjøp WANA nå!

Wanaka Farm (WANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wanaka Farm (WANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 442.50K $ 442.50K $ 442.50K Total forsyning: $ 499.96M $ 499.96M $ 499.96M Sirkulerende forsyning: $ 173.52M $ 173.52M $ 173.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M All-time high: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 All-Time Low: $ 0.00247317 $ 0.00247317 $ 0.00247317 Nåværende pris: $ 0.00255512 $ 0.00255512 $ 0.00255512 Lær mer om Wanaka Farm (WANA) pris

Wanaka Farm (WANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wanaka Farm (WANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WANAs tokenomics, kan du utforske WANA tokenets livepris!

WANA prisforutsigelse Vil du vite hvor WANA kan være på vei? Vår WANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WANA tokenets prisforutsigelse nå!

