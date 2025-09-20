Dagens Wanaka Farm livepris er 0.00251335 USD. Spor prisoppdateringer for WANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wanaka Farm livepris er 0.00251335 USD. Spor prisoppdateringer for WANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WANA

WANA Prisinformasjon

WANA Offisiell nettside

WANA tokenomics

WANA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Wanaka Farm Logo

Wanaka Farm Pris (WANA)

Ikke oppført

1 WANA til USD livepris:

$0.00250078
$0.00250078$0.00250078
-0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Wanaka Farm (WANA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:43:27 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00247317
$ 0.00247317$ 0.00247317
24 timer lav
$ 0.00253646
$ 0.00253646$ 0.00253646
24 timer høy

$ 0.00247317
$ 0.00247317$ 0.00247317

$ 0.00253646
$ 0.00253646$ 0.00253646

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

$ 0.00247317
$ 0.00247317$ 0.00247317

-0.02%

-0.24%

-7.37%

-7.37%

Wanaka Farm (WANA) sanntidsprisen er $0.00251335. I løpet av de siste 24 timene har WANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00247317 og et toppnivå på $ 0.00253646, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WANA er $ 6.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00247317.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WANA endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wanaka Farm (WANA) Markedsinformasjon

$ 433.94K
$ 433.94K$ 433.94K

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

173.52M
173.52M 173.52M

499,955,560.82
499,955,560.82 499,955,560.82

Nåværende markedsverdi på Wanaka Farm er $ 433.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WANA er 173.52M, med en total tilgang på 499955560.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.

Wanaka Farm (WANA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wanaka Farm til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wanaka Farm til USD ble $ -0.0002242649.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wanaka Farm til USD ble $ -0.0002660649.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wanaka Farm til USD ble $ -0.0003695209644558846.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.24%
30 dager$ -0.0002242649-8.92%
60 dager$ -0.0002660649-10.58%
90 dager$ -0.0003695209644558846-12.81%

Hva er Wanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wanaka Farm (WANA) Ressurs

Offisiell nettside

Wanaka Farm Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wanaka Farm (WANA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wanaka Farm (WANA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wanaka Farm.

Sjekk Wanaka Farmprisprognosen nå!

WANA til lokale valutaer

Wanaka Farm (WANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wanaka Farm (WANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WANA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wanaka Farm (WANA)

Hvor mye er Wanaka Farm (WANA) verdt i dag?
Live WANA prisen i USD er 0.00251335 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WANA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WANA til USD er $ 0.00251335. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wanaka Farm?
Markedsverdien for WANA er $ 433.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WANA?
Den sirkulerende forsyningen av WANA er 173.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWANA ?
WANA oppnådde en ATH-pris på 6.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WANA?
WANA så en ATL-pris på 0.00247317 USD.
Hva er handelsvolumet til WANA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WANA er -- USD.
Vil WANA gå høyere i år?
WANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WANA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:43:27 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.