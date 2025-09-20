Wanaka Farm (WANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00247317 24 timer høy $ 0.00253646 All Time High $ 6.15 Laveste pris $ 0.00247317 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.24% Prisendring (7D) -7.37%

Wanaka Farm (WANA) sanntidsprisen er $0.00251335. I løpet av de siste 24 timene har WANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00247317 og et toppnivå på $ 0.00253646, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WANA er $ 6.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00247317.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WANA endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wanaka Farm (WANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 433.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M Opplagsforsyning 173.52M Total forsyning 499,955,560.82

Nåværende markedsverdi på Wanaka Farm er $ 433.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WANA er 173.52M, med en total tilgang på 499955560.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.