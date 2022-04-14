Walrus the tusk ($TUSK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Walrus the tusk ($TUSK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Walrus the tusk ($TUSK) Informasjon Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Offisiell nettside: https://tuskthewalrus.com/ Kjøp $TUSK nå!

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Walrus the tusk ($TUSK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.10K $ 31.10K $ 31.10K Total forsyning: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.10K $ 31.10K $ 31.10K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Walrus the tusk ($TUSK) pris

Walrus the tusk ($TUSK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Walrus the tusk ($TUSK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $TUSK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $TUSK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $TUSKs tokenomics, kan du utforske $TUSK tokenets livepris!

$TUSK prisforutsigelse Vil du vite hvor $TUSK kan være på vei? Vår $TUSK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $TUSK tokenets prisforutsigelse nå!

