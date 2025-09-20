Walrus the tusk ($TUSK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000371 $ 0.00000371 $ 0.00000371 24 timer lav $ 0.00000383 $ 0.00000383 $ 0.00000383 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000371$ 0.00000371 $ 0.00000371 24 timer høy $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 All Time High $ 0.0001839$ 0.0001839 $ 0.0001839 Laveste pris $ 0.00000215$ 0.00000215 $ 0.00000215 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) -3.59% Prisendring (7D) -3.59%

Walrus the tusk ($TUSK) sanntidsprisen er $0.00000372. I løpet av de siste 24 timene har $TUSK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000371 og et toppnivå på $ 0.00000383, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TUSK er $ 0.0001839, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000215.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TUSK endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Walrus the tusk ($TUSK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Opplagsforsyning 9.00B 9.00B 9.00B Total forsyning 8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106

Nåværende markedsverdi på Walrus the tusk er $ 33.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TUSK er 9.00B, med en total tilgang på 8999921845.037106. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.49K.