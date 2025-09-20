WallStreetBets DApp (WSB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00026638 24 timer lav $ 0.00027588 24 timer høy All Time High $ 0.224723 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.09% Prisendring (7D) +4.19%

WallStreetBets DApp (WSB) sanntidsprisen er $0.00027089. I løpet av de siste 24 timene har WSB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026638 og et toppnivå på $ 0.00027588, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSB er $ 0.224723, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSB endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og +4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WallStreetBets DApp (WSB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 270.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 270.79K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WallStreetBets DApp er $ 270.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSB er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 270.79K.