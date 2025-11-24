Wall Street Shiba pris i dag

Sanntids Wall Street Shiba (STIBA) pris i dag er $ 0.00018874, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STIBA til USD konverteringssats er $ 0.00018874 per STIBA.

Wall Street Shiba rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 188,744, med en sirkulerende forsyning på 1.00B STIBA. I løpet av de siste 24 timene STIBA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01904074, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003173.

Kortsiktig har STIBA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wall Street Shiba (STIBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

