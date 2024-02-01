Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wall Street Baby On Solana (WSB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wall Street Baby On Solana (WSB) Informasjon We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives. Offisiell nettside: https://wallstreetbaby.community/ Teknisk dokument: https://wallstreetbaby.community/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Kjøp WSB nå!

Wall Street Baby On Solana (WSB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wall Street Baby On Solana (WSB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K Total forsyning: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Sirkulerende forsyning: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K All-time high: $ 0.02452066 $ 0.02452066 $ 0.02452066 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wall Street Baby On Solana (WSB) pris

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wall Street Baby On Solana (WSB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSBs tokenomics, kan du utforske WSB tokenets livepris!

