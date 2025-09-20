Dagens Wale livepris er 0.0000107 USD. Spor prisoppdateringer for WALE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wale livepris er 0.0000107 USD. Spor prisoppdateringer for WALE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wale (WALE) Live prisdiagram
Wale (WALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001067
$ 0.00001067$ 0.00001067
24 timer lav
$ 0.00001079
$ 0.00001079$ 0.00001079
24 timer høy

$ 0.00001067
$ 0.00001067$ 0.00001067

$ 0.00001079
$ 0.00001079$ 0.00001079

$ 0.00381407
$ 0.00381407$ 0.00381407

$ 0.00000642
$ 0.00000642$ 0.00000642

--

+0.02%

-1.85%

-1.85%

Wale (WALE) sanntidsprisen er $0.0000107. I løpet av de siste 24 timene har WALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001067 og et toppnivå på $ 0.00001079, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WALE er $ 0.00381407, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000642.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WALE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wale (WALE) Markedsinformasjon

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

--
----

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wale er $ 10.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WALE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.70K.

Wale (WALE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wale til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wale til USD ble $ -0.0000004518.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wale til USD ble $ -0.0000023499.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wale til USD ble $ +0.000003948287486538602.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.02%
30 dager$ -0.0000004518-4.22%
60 dager$ -0.0000023499-21.96%
90 dager$ +0.000003948287486538602+58.48%

Hva er Wale (WALE)

I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wale (WALE) Ressurs

Offisiell nettside

Wale Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wale (WALE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wale (WALE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wale.

Sjekk Waleprisprognosen nå!

WALE til lokale valutaer

Wale (WALE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wale (WALE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WALE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wale (WALE)

Hvor mye er Wale (WALE) verdt i dag?
Live WALE prisen i USD er 0.0000107 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WALE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WALE til USD er $ 0.0000107. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wale?
Markedsverdien for WALE er $ 10.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WALE?
Den sirkulerende forsyningen av WALE er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWALE ?
WALE oppnådde en ATH-pris på 0.00381407 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WALE?
WALE så en ATL-pris på 0.00000642 USD.
Hva er handelsvolumet til WALE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WALE er -- USD.
Vil WALE gå høyere i år?
WALE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WALE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.