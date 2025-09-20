Wale (WALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001067 24 timer lav $ 0.00001079 24 timer høy All Time High $ 0.00381407 Laveste pris $ 0.00000642 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) -1.85%

Wale (WALE) sanntidsprisen er $0.0000107. I løpet av de siste 24 timene har WALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001067 og et toppnivå på $ 0.00001079, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WALE er $ 0.00381407, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000642.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WALE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wale (WALE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.70K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.70K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wale er $ 10.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WALE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.70K.