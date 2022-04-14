Waka Flocka (FLOCKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Waka Flocka (FLOCKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Waka Flocka (FLOCKA) Informasjon Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry. Offisiell nettside: https://flockaonsol.fun Kjøp FLOCKA nå!

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waka Flocka (FLOCKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M All-time high: $ 0.00293193 $ 0.00293193 $ 0.00293193 All-Time Low: $ 0.00002738 $ 0.00002738 $ 0.00002738 Nåværende pris: $ 0.00202916 $ 0.00202916 $ 0.00202916 Lær mer om Waka Flocka (FLOCKA) pris

Waka Flocka (FLOCKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Waka Flocka (FLOCKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLOCKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLOCKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLOCKAs tokenomics, kan du utforske FLOCKA tokenets livepris!

FLOCKA prisforutsigelse Vil du vite hvor FLOCKA kan være på vei? Vår FLOCKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLOCKA tokenets prisforutsigelse nå!

