Waka Flocka (FLOCKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00168908 24 timer høy $ 0.00177297 All Time High $ 0.00293193 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) +1.81% Prisendring (7D) +72.87%

Waka Flocka (FLOCKA) sanntidsprisen er $0.00172169. I løpet av de siste 24 timene har FLOCKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00168908 og et toppnivå på $ 0.00177297, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLOCKA er $ 0.00293193, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLOCKA endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +1.81% over 24 timer og +72.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waka Flocka (FLOCKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.72M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Waka Flocka er $ 1.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLOCKA er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.