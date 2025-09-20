WaiFU (WAIFU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01309255$ 0.01309255 $ 0.01309255 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.35% Prisendring (7D) +6.30% Prisendring (7D) +6.30%

WaiFU (WAIFU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAIFU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAIFU er $ 0.01309255, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAIFU endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og +6.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WaiFU (WAIFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Opplagsforsyning 958.80M 958.80M 958.80M Total forsyning 999,823,146.068481 999,823,146.068481 999,823,146.068481

Nåværende markedsverdi på WaiFU er $ 13.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAIFU er 958.80M, med en total tilgang på 999823146.068481. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.61K.