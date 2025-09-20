WagyuSwap (WAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.79% Prisendring (1D) +4.26% Prisendring (7D) -50.96% Prisendring (7D) -50.96%

WagyuSwap (WAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAG er $ 2.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAG endret seg med +1.79% i løpet av den siste timen, +4.26% over 24 timer og -50.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WagyuSwap (WAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 93.34K$ 93.34K $ 93.34K Opplagsforsyning 46.78M 46.78M 46.78M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WagyuSwap er $ 8.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAG er 46.78M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.34K.