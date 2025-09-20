Dagens WAGIE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WAGIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAGIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WAGIE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WAGIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAGIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WAGIE Logo

WAGIE Pris (WAGIE)

Ikke oppført

1 WAGIE til USD livepris:

--
----
-0.30%1D
USD
WAGIE (WAGIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:34:58 (UTC+8)

WAGIE (WAGIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

-0.33%

-33.46%

-33.46%

WAGIE (WAGIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAGIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAGIE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAGIE endret seg med +0.73% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -33.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WAGIE (WAGIE) Markedsinformasjon

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

--
----

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WAGIE er $ 14.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAGIE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.72K.

WAGIE (WAGIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WAGIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WAGIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WAGIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WAGIE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.33%
30 dager$ 0+96.16%
60 dager$ 0+80.99%
90 dager$ 0--

Hva er WAGIE (WAGIE)

WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WAGIE (WAGIE) Ressurs

Offisiell nettside

WAGIE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WAGIE (WAGIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WAGIE (WAGIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WAGIE.

Sjekk WAGIEprisprognosen nå!

WAGIE til lokale valutaer

WAGIE (WAGIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WAGIE (WAGIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAGIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WAGIE (WAGIE)

Hvor mye er WAGIE (WAGIE) verdt i dag?
Live WAGIE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAGIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAGIE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WAGIE?
Markedsverdien for WAGIE er $ 14.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAGIE?
Den sirkulerende forsyningen av WAGIE er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAGIE ?
WAGIE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAGIE?
WAGIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WAGIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAGIE er -- USD.
Vil WAGIE gå høyere i år?
WAGIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAGIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:34:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

