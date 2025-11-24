WachAI pris i dag

Sanntids WachAI (WACH) pris i dag er $ 0.0010581, med en 10.37% endring de siste 24 timene. Nåværende WACH til USD konverteringssats er $ 0.0010581 per WACH.

WachAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 563,369, med en sirkulerende forsyning på 531.65M WACH. I løpet av de siste 24 timene WACH har den blitt handlet mellom $ 0.00093229(laveste) og $ 0.00109731 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0086231, mens tidenes laveste notering var $ 0.00066318.

Kortsiktig har WACH beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -22.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WachAI (WACH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 563.37K$ 563.37K $ 563.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Opplagsforsyning 531.65M 531.65M 531.65M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

