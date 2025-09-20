VVS Finance (VVS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000469 $ 0.00000469 $ 0.00000469 24 timer lav $ 0.00000487 $ 0.00000487 $ 0.00000487 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000469$ 0.00000469 $ 0.00000469 24 timer høy $ 0.00000487$ 0.00000487 $ 0.00000487 All Time High $ 0.00033093$ 0.00033093 $ 0.00033093 Laveste pris $ 0.00000168$ 0.00000168 $ 0.00000168 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -2.58% Prisendring (7D) -10.10% Prisendring (7D) -10.10%

VVS Finance (VVS) sanntidsprisen er $0.00000473. I løpet av de siste 24 timene har VVS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000469 og et toppnivå på $ 0.00000487, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VVS er $ 0.00033093, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VVS endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -10.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VVS Finance (VVS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 220.42M$ 220.42M $ 220.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 448.30M$ 448.30M $ 448.30M Opplagsforsyning 46.65T 46.65T 46.65T Total forsyning 94,870,612,123,381.16 94,870,612,123,381.16 94,870,612,123,381.16

Nåværende markedsverdi på VVS Finance er $ 220.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VVS er 46.65T, med en total tilgang på 94870612123381.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.30M.