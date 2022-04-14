Vulture Peak (VPK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vulture Peak (VPK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vulture Peak (VPK) Informasjon Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Offisiell nettside: https://vulturepeak.io/ Teknisk dokument: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Kjøp VPK nå!

Vulture Peak (VPK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vulture Peak (VPK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Total forsyning: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Sirkulerende forsyning: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 496.27K $ 496.27K $ 496.27K All-time high: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 All-Time Low: $ 0.0157088 $ 0.0157088 $ 0.0157088 Nåværende pris: $ 0.01659773 $ 0.01659773 $ 0.01659773 Lær mer om Vulture Peak (VPK) pris

Vulture Peak (VPK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vulture Peak (VPK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VPK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VPK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VPKs tokenomics, kan du utforske VPK tokenets livepris!

VPK prisforutsigelse Vil du vite hvor VPK kan være på vei? Vår VPK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VPK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!