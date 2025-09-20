Vulture Peak (VPK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.785352$ 0.785352 $ 0.785352 Laveste pris $ 0.0157088$ 0.0157088 $ 0.0157088 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.18% Prisendring (7D) +0.18%

Vulture Peak (VPK) sanntidsprisen er $0.0159667. I løpet av de siste 24 timene har VPK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VPK er $ 0.785352, mens den rekordlave prisen er $ 0.0157088.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VPK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vulture Peak (VPK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.74K$ 64.74K $ 64.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 477.40K$ 477.40K $ 477.40K Opplagsforsyning 4.05M 4.05M 4.05M Total forsyning 29,900,000.0 29,900,000.0 29,900,000.0

Nåværende markedsverdi på Vulture Peak er $ 64.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VPK er 4.05M, med en total tilgang på 29900000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 477.40K.