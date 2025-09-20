VPS Ai (VPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00714816 $ 0.00714816 $ 0.00714816 24 timer lav $ 0.00733224 $ 0.00733224 $ 0.00733224 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00714816$ 0.00714816 $ 0.00714816 24 timer høy $ 0.00733224$ 0.00733224 $ 0.00733224 All Time High $ 0.121459$ 0.121459 $ 0.121459 Laveste pris $ 0.00230705$ 0.00230705 $ 0.00230705 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.90% Prisendring (7D) -12.55% Prisendring (7D) -12.55%

VPS Ai (VPS) sanntidsprisen er $0.00716893. I løpet av de siste 24 timene har VPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00714816 og et toppnivå på $ 0.00733224, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VPS er $ 0.121459, mens den rekordlave prisen er $ 0.00230705.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VPS endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -12.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VPS Ai (VPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 631.17K$ 631.17K $ 631.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 716.89K$ 716.89K $ 716.89K Opplagsforsyning 88.04M 88.04M 88.04M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VPS Ai er $ 631.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VPS er 88.04M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 716.89K.