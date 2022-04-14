Voyager AI (VOYAGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voyager AI (VOYAGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voyager AI (VOYAGE) Informasjon Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Offisiell nettside: https://www.voyagerai.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Kjøp VOYAGE nå!

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Voyager AI (VOYAGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.38K Total forsyning: $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 949.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.72K All-time high: $ 0.00720331 All-Time Low: $ 0.00002644 Nåværende pris: $ 0

Voyager AI (VOYAGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voyager AI (VOYAGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOYAGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOYAGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOYAGEs tokenomics, kan du utforske VOYAGE tokenets livepris!

VOYAGE prisforutsigelse Vil du vite hvor VOYAGE kan være på vei? Vår VOYAGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VOYAGE tokenets prisforutsigelse nå!

