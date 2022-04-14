Voucher BNC (VBNC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voucher BNC (VBNC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voucher BNC (VBNC) Informasjon vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Offisiell nettside: https://bifrost.io/ Kjøp VBNC nå!

Voucher BNC (VBNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Voucher BNC (VBNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 849.25K $ 849.25K $ 849.25K Total forsyning: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Sirkulerende forsyning: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 849.25K $ 849.25K $ 849.25K All-time high: $ 0.323317 $ 0.323317 $ 0.323317 All-Time Low: $ 0.11833 $ 0.11833 $ 0.11833 Nåværende pris: $ 0.119677 $ 0.119677 $ 0.119677 Lær mer om Voucher BNC (VBNC) pris

Voucher BNC (VBNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voucher BNC (VBNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VBNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VBNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VBNCs tokenomics, kan du utforske VBNC tokenets livepris!

