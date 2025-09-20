Voucher BNC (VBNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.323317$ 0.323317 $ 0.323317 Laveste pris $ 0.11833$ 0.11833 $ 0.11833 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.74% Prisendring (7D) -0.74%

Voucher BNC (VBNC) sanntidsprisen er $0.12196. I løpet av de siste 24 timene har VBNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VBNC er $ 0.323317, mens den rekordlave prisen er $ 0.11833.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VBNC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Voucher BNC (VBNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 865.45K$ 865.45K $ 865.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 865.45K$ 865.45K $ 865.45K Opplagsforsyning 7.10M 7.10M 7.10M Total forsyning 7,096,161.0 7,096,161.0 7,096,161.0

Nåværende markedsverdi på Voucher BNC er $ 865.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VBNC er 7.10M, med en total tilgang på 7096161.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 865.45K.