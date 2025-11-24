Vouch Staked PLS (VPLS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Vouch Staked PLS (VPLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 14:50:10 (UTC+8)
USD

Vouch Staked PLS (VPLS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vouch Staked PLS (VPLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.86M
$ 2.86M
Total forsyning:
$ 133.69B
$ 133.69B
Sirkulerende forsyning:
$ 133.69B
$ 133.69B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.86M
$ 2.86M
All-time high:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Vouch Staked PLS (VPLS) Informasjon

Offisiell nettside:
https://vouch.run/

Vouch Staked PLS (VPLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Vouch Staked PLS (VPLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet VPLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange VPLS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår VPLSs tokenomics, kan du utforske VPLS tokenets livepris!

VPLS prisforutsigelse

Vil du vite hvor VPLS kan være på vei? Vår VPLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

