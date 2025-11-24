Vouch Staked PLS pris i dag

Sanntids Vouch Staked PLS (VPLS) pris i dag er --, med en 7.31% endring de siste 24 timene. Nåværende VPLS til USD konverteringssats er -- per VPLS.

Vouch Staked PLS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,930,884, med en sirkulerende forsyning på 133.74B VPLS. I løpet av de siste 24 timene VPLS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VPLS beveget seg +1.00% i løpet av den siste timen og -11.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vouch Staked PLS (VPLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Opplagsforsyning 133.74B 133.74B 133.74B Total forsyning 133,739,689,889.4253 133,739,689,889.4253 133,739,689,889.4253

Nåværende markedsverdi på Vouch Staked PLS er $ 2.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VPLS er 133.74B, med en total tilgang på 133739689889.4253. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.