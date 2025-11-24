Hva er VOOZ

Vooz Coin (VOOZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vooz Coin (VOOZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vooz Coin (VOOZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vooz Coin (VOOZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 105.35K $ 105.35K $ 105.35K Total forsyning: $ 998.41M $ 998.41M $ 998.41M Sirkulerende forsyning: $ 998.41M $ 998.41M $ 998.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.35K $ 105.35K $ 105.35K All-time high: $ 0.00131691 $ 0.00131691 $ 0.00131691 All-Time Low: $ 0.00010323 $ 0.00010323 $ 0.00010323 Nåværende pris: $ 0.00010548 $ 0.00010548 $ 0.00010548 Lær mer om Vooz Coin (VOOZ) pris Kjøp VOOZ nå!

Vooz Coin (VOOZ) Informasjon Offisiell nettside: https://vooz.co/ Teknisk dokument: https://medium.com/@jaden_23068/vooz-white-paper-d187497bb755

Vooz Coin (VOOZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vooz Coin (VOOZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOOZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOOZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOOZs tokenomics, kan du utforske VOOZ tokenets livepris!

