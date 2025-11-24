Vooz Coin pris i dag

Sanntids Vooz Coin (VOOZ) pris i dag er --, med en 7.49% endring de siste 24 timene. Nåværende VOOZ til USD konverteringssats er -- per VOOZ.

Vooz Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 110,451, med en sirkulerende forsyning på 998.41M VOOZ. I løpet av de siste 24 timene VOOZ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00131691, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VOOZ beveget seg +0.70% i løpet av den siste timen og -9.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Vooz Coin (VOOZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 110.45K$ 110.45K $ 110.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.45K$ 110.45K $ 110.45K Opplagsforsyning 998.41M 998.41M 998.41M Total forsyning 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Nåværende markedsverdi på Vooz Coin er $ 110.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOOZ er 998.41M, med en total tilgang på 998410184.147502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.45K.