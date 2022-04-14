Voovo App (VOOVO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voovo App (VOOVO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voovo App (VOOVO) Informasjon Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. Offisiell nettside: https://voovo.xyz/ Kjøp VOOVO nå!

Voovo App (VOOVO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Voovo App (VOOVO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Total forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K All-time high: $ 0.00171215 $ 0.00171215 $ 0.00171215 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Voovo App (VOOVO) pris

Voovo App (VOOVO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voovo App (VOOVO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOOVO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOOVO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOOVOs tokenomics, kan du utforske VOOVO tokenets livepris!

VOOVO prisforutsigelse Vil du vite hvor VOOVO kan være på vei? Vår VOOVO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VOOVO tokenets prisforutsigelse nå!

