Voovo App (VOOVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00171215$ 0.00171215 $ 0.00171215 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -9.36% Prisendring (7D) -12.78% Prisendring (7D) -12.78%

Voovo App (VOOVO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VOOVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VOOVO er $ 0.00171215, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VOOVO endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -9.36% over 24 timer og -12.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Voovo App (VOOVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.78K$ 21.78K $ 21.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.78K$ 21.78K $ 21.78K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,648,113.036825 999,648,113.036825 999,648,113.036825

Nåværende markedsverdi på Voovo App er $ 21.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOOVO er 999.65M, med en total tilgang på 999648113.036825. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.78K.