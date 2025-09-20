Volaris Games (VOLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00116183 $ 0.00116183 $ 0.00116183 24 timer lav $ 0.00123201 $ 0.00123201 $ 0.00123201 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00116183$ 0.00116183 $ 0.00116183 24 timer høy $ 0.00123201$ 0.00123201 $ 0.00123201 All Time High $ 0.03185995$ 0.03185995 $ 0.03185995 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -2.07% Prisendring (7D) +7.31% Prisendring (7D) +7.31%

Volaris Games (VOLS) sanntidsprisen er $0.00118025. I løpet av de siste 24 timene har VOLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00116183 og et toppnivå på $ 0.00123201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VOLS er $ 0.03185995, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VOLS endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -2.07% over 24 timer og +7.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Volaris Games (VOLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 573.51K$ 573.51K $ 573.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Opplagsforsyning 485.93M 485.93M 485.93M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Volaris Games er $ 573.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOLS er 485.93M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.18M.