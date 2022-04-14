Voice Artificial (VAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voice Artificial (VAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voice Artificial (VAR) Informasjon $VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time. Offisiell nettside: https://x.com/voiceartificial Kjøp VAR nå!

Voice Artificial (VAR) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 15.64K
Total forsyning: $ 999.68M
Sirkulerende forsyning: $ 999.68M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.64K
All-time high: $ 0.00498807
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Voice Artificial (VAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voice Artificial (VAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VARs tokenomics, kan du utforske VAR tokenets livepris!

