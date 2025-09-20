Voice Artificial (VAR) Prisinformasjon (USD)

Voice Artificial (VAR) sanntidsprisen er $0.00001629. I løpet av de siste 24 timene har VAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001629 og et toppnivå på $ 0.00001629, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAR er $ 0.00498807, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001363.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Voice Artificial (VAR) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Voice Artificial er $ 16.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAR er 999.68M, med en total tilgang på 999677489.667515. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.28K.