VNX Swiss Franc (VCHF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24 timer lav $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 timer høy 24 timer lav $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 24 timer høy $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 All Time High $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Laveste pris $ 0.0112707$ 0.0112707 $ 0.0112707 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -0.27% Prisendring (7D) +0.33% Prisendring (7D) +0.33%

VNX Swiss Franc (VCHF) sanntidsprisen er $1.26. I løpet av de siste 24 timene har VCHF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.26 og et toppnivå på $ 1.27, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VCHF er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.0112707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VCHF endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VNX Swiss Franc (VCHF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Opplagsforsyning 4.07M 4.07M 4.07M Total forsyning 4,069,871.44582 4,069,871.44582 4,069,871.44582

Nåværende markedsverdi på VNX Swiss Franc er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VCHF er 4.07M, med en total tilgang på 4069871.44582. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13M.