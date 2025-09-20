VNX Swiss Franc Pris (VCHF)
VNX Swiss Franc (VCHF) sanntidsprisen er $1.26. I løpet av de siste 24 timene har VCHF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.26 og et toppnivå på $ 1.27, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VCHF er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.0112707.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VCHF endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på VNX Swiss Franc er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VCHF er 4.07M, med en total tilgang på 4069871.44582. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13M.
I løpet av i dag er prisendringen på VNX Swiss Franc til USD ble $ -0.003478630364483.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VNX Swiss Franc til USD ble $ +0.0182959560.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VNX Swiss Franc til USD ble $ +0.0112355460.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VNX Swiss Franc til USD ble $ +0.03745877458505.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.003478630364483
|-0.27%
|30 dager
|$ +0.0182959560
|+1.45%
|60 dager
|$ +0.0112355460
|+0.89%
|90 dager
|$ +0.03745877458505
|+3.06%
What is the project about? VNX Swiss Franc (VCHF) is a token referencing Swiss Franc from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.