VNX Gold (VNXAU) Informasjon VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Offisiell nettside: https://vnx.li/ Kjøp VNXAU nå!

VNX Gold (VNXAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VNX Gold (VNXAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Total forsyning: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Sirkulerende forsyning: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M All-time high: $ 120.47 $ 120.47 $ 120.47 All-Time Low: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Nåværende pris: $ 118.78 $ 118.78 $ 118.78 Lær mer om VNX Gold (VNXAU) pris

VNX Gold (VNXAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VNX Gold (VNXAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VNXAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VNXAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VNXAUs tokenomics, kan du utforske VNXAU tokenets livepris!

