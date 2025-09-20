VNX Gold (VNXAU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 116.81 $ 116.81 $ 116.81 24 timer lav $ 119.5 $ 119.5 $ 119.5 24 timer høy 24 timer lav $ 116.81$ 116.81 $ 116.81 24 timer høy $ 119.5$ 119.5 $ 119.5 All Time High $ 120.47$ 120.47 $ 120.47 Laveste pris $ 51.65$ 51.65 $ 51.65 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) +1.17% Prisendring (7D) +1.45% Prisendring (7D) +1.45%

VNX Gold (VNXAU) sanntidsprisen er $119.28. I løpet av de siste 24 timene har VNXAU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 116.81 og et toppnivå på $ 119.5, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VNXAU er $ 120.47, mens den rekordlave prisen er $ 51.65.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VNXAU endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +1.17% over 24 timer og +1.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VNX Gold (VNXAU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Opplagsforsyning 29.10K 29.10K 29.10K Total forsyning 29,100.0 29,100.0 29,100.0

Nåværende markedsverdi på VNX Gold er $ 3.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VNXAU er 29.10K, med en total tilgang på 29100.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.47M.