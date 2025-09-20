VNX EURO (VEUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Laveste pris $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -0.37% Prisendring (7D) +0.12% Prisendring (7D) +0.12%

VNX EURO (VEUR) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har VEUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VEUR er $ 1.2, mens den rekordlave prisen er $ 1.003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VEUR endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VNX EURO (VEUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Opplagsforsyning 2.76M 2.76M 2.76M Total forsyning 2,764,082.75105 2,764,082.75105 2,764,082.75105

Nåværende markedsverdi på VNX EURO er $ 3.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VEUR er 2.76M, med en total tilgang på 2764082.75105. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.25M.