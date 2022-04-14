VNX British Pound (VGBP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VNX British Pound (VGBP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VNX British Pound (VGBP) Informasjon VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Offisiell nettside: http://vnx.io/ Teknisk dokument: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Kjøp VGBP nå!

VNX British Pound (VGBP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VNX British Pound (VGBP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 577.96K $ 577.96K $ 577.96K Total forsyning: $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K Sirkulerende forsyning: $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 577.96K $ 577.96K $ 577.96K All-time high: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 All-Time Low: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Nåværende pris: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Lær mer om VNX British Pound (VGBP) pris

VNX British Pound (VGBP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VNX British Pound (VGBP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VGBP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VGBP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VGBPs tokenomics, kan du utforske VGBP tokenets livepris!

VGBP prisforutsigelse Vil du vite hvor VGBP kan være på vei? Vår VGBP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VGBP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!