VNX British Pound (VGBP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 24 timer lav $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 24 timer høy 24 timer lav $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 24 timer høy $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 All Time High $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Laveste pris $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.18% Prisendring (7D) -0.22% Prisendring (7D) -0.22%

VNX British Pound (VGBP) sanntidsprisen er $1.35. I løpet av de siste 24 timene har VGBP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.35 og et toppnivå på $ 1.35, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VGBP er $ 1.63, mens den rekordlave prisen er $ 1.32.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VGBP endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -0.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VNX British Pound (VGBP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 578.41K$ 578.41K $ 578.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 578.41K$ 578.41K $ 578.41K Opplagsforsyning 428.11K 428.11K 428.11K Total forsyning 428,109.751370734 428,109.751370734 428,109.751370734

Nåværende markedsverdi på VNX British Pound er $ 578.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VGBP er 428.11K, med en total tilgang på 428109.751370734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 578.41K.