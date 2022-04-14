VNST Stablecoin (VNST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VNST Stablecoin (VNST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VNST Stablecoin (VNST) Informasjon VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Offisiell nettside: https://vnst.io/en Teknisk dokument: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper Kjøp VNST nå!

Markedsverdi: $ 270.19K
Total forsyning: $ 7.16B
Sirkulerende forsyning: $ 7.16B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 270.19K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

VNST Stablecoin (VNST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VNST Stablecoin (VNST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VNST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VNST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VNSTs tokenomics, kan du utforske VNST tokenets livepris!

