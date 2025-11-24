VNDC pris i dag

Sanntids VNDC (VNDC) pris i dag er $ 0.00003991, med en 4.07% endring de siste 24 timene. Nåværende VNDC til USD konverteringssats er $ 0.00003991 per VNDC.

VNDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,782,430, med en sirkulerende forsyning på 1.42T VNDC. I løpet av de siste 24 timene VNDC har den blitt handlet mellom $ 0.00003835(laveste) og $ 0.00003993 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 23,577, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VNDC beveget seg -- i løpet av den siste timen og +4.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VNDC (VNDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.78M$ 56.78M $ 56.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.78M$ 56.78M $ 56.78M Opplagsforsyning 1.42T 1.42T 1.42T Total forsyning 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0

