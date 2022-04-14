VIX777 (VIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VIX777 (VIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VIX777 (VIX) Informasjon $VIX. The volatility index of the SPX. The volatility of the SPX compressed, distilled, and put on the blockchain. That's the VIX777. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the VIX, utility IS volatility. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, VIX777 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. Offisiell nettside: https://www.vix777eth.com/ Kjøp VIX nå!

VIX777 (VIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VIX777 (VIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 245.79K $ 245.79K $ 245.79K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 245.79K $ 245.79K $ 245.79K All-time high: $ 0.00292841 $ 0.00292841 $ 0.00292841 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024579 $ 0.00024579 $ 0.00024579 Lær mer om VIX777 (VIX) pris

VIX777 (VIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VIX777 (VIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VIXs tokenomics, kan du utforske VIX tokenets livepris!

