VIX777 (VIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00292841$ 0.00292841 $ 0.00292841 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -3.32% Prisendring (7D) -21.45% Prisendring (7D) -21.45%

VIX777 (VIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIX er $ 0.00292841, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIX endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -3.32% over 24 timer og -21.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VIX777 (VIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 246.99K$ 246.99K $ 246.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.99K$ 246.99K $ 246.99K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VIX777 er $ 246.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.99K.