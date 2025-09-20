Dagens VIX777 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VIX777 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VIX

VIX Prisinformasjon

VIX Offisiell nettside

VIX tokenomics

VIX Prisprognose

VIX777 Logo

VIX777 Pris (VIX)

Ikke oppført

1 VIX til USD livepris:

$0.00024692
$0.00024692$0.00024692
-3.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
VIX777 (VIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:42:34 (UTC+8)

VIX777 (VIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00292841
$ 0.00292841$ 0.00292841

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-3.32%

-21.45%

-21.45%

VIX777 (VIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIX er $ 0.00292841, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIX endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -3.32% over 24 timer og -21.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VIX777 (VIX) Markedsinformasjon

$ 246.99K
$ 246.99K$ 246.99K

--
----

$ 246.99K
$ 246.99K$ 246.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VIX777 er $ 246.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.99K.

VIX777 (VIX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VIX777 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VIX777 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VIX777 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VIX777 til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.32%
30 dager$ 0-44.43%
60 dager$ 0-66.46%
90 dager$ 0--

Hva er VIX777 (VIX)

$VIX. The volatility index of the SPX. The volatility of the SPX compressed, distilled, and put on the blockchain. That's the VIX777. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the VIX, utility IS volatility. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, VIX777 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

VIX777 (VIX) Ressurs

Offisiell nettside

VIX777 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VIX777 (VIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VIX777 (VIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VIX777.

Sjekk VIX777prisprognosen nå!

VIX til lokale valutaer

VIX777 (VIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VIX777 (VIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VIX777 (VIX)

Hvor mye er VIX777 (VIX) verdt i dag?
Live VIX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VIX777?
Markedsverdien for VIX er $ 246.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIX?
Den sirkulerende forsyningen av VIX er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIX ?
VIX oppnådde en ATH-pris på 0.00292841 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIX?
VIX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIX er -- USD.
Vil VIX gå høyere i år?
VIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:42:34 (UTC+8)

