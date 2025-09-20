VitaRNA (VITARNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 24 timer lav $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24 timer høy 24 timer lav $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 24 timer høy $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 All Time High $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Laveste pris $ 0.525027$ 0.525027 $ 0.525027 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +1.67% Prisendring (7D) +7.36% Prisendring (7D) +7.36%

VitaRNA (VITARNA) sanntidsprisen er $1.85. I løpet av de siste 24 timene har VITARNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.78 og et toppnivå på $ 1.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VITARNA er $ 7.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.525027.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VITARNA endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +1.67% over 24 timer og +7.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VitaRNA (VITARNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M Opplagsforsyning 2.27M 2.27M 2.27M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VitaRNA er $ 4.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VITARNA er 2.27M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.23M.